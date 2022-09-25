В Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб – Арестович

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає , що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб.

Як передає NNS про це він сказав в ефірі програми Фейгін LIVE.

За оцінкою Арестовича, росіян мобілізуватимуть у три хвилі. Перша хвиля мобілізації розпочалася 21 вересня, коли президент рф володимир путін виступив із відповідним зверненням до народу. Третя хвиля стартує в середині листопада і має закінчитися у 20-х числах того ж місяця.

Гребти вас будуть безперервно до 1 грудня. Щодня, звернувся Олексій Арестович до росіян. Я так розумію, вас набиратимуть тричі по 300 тисяч. Усього – близько мільйона. За деякими даними, можливо більше. Із чим я вас і вітаю. Мільйон – це багато навіть для росії, заявив Арестович.

Він також нагадав, що путін підписав укази про посилення кримінального покарання за відмову від участі у війні. Також російський президент посилив покарання за невиконання оборонного замовлення.

На думку Арестовича, це свідчить лише про те, що військово-промисловий комплекс росії не справляється і не справлятиметься, раз посилюють відповідальність.

Крім того, у рф звільнили з посади заступника міністра оборони Дмитра Булгакова.

За словами Арестовича, всі ці радикальні заходи на третій день мобілізації свідчать лише про те, що у рф є гострі негаразди у військовій сфері.

Фейгін запитав, чи має Україна що протиставити рф в плані особового складу.

У нас 1 млн під рушницею по всій країні, – відповів Арестович, сказавши, що Україна перебуває у невигідному географічному положенні, оскільки армія рф оточує 5/6 території. – Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Усе це треба боронити. Тому ми ведемо оборону в невигідний спосіб: ми маємо бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це ж означає, що якщо бракуватиме – і ми мобілізуємося. Ще раз. Звісно, є [резерв для мобілізації]. У нас 5,5 млн, відповів Арестович.

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих.

Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо якщо що. Та й захід допоможе. Якщо нам бракуватиме, ми мобілізуємося ще раз, зазначив Арестович.

Він припускає, що можуть бути мобілізовані студенти.