27
Україна
Тег:
27

В Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб – Арестович

Дата
мобілізувати

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає , що, якщо буде необхідно, в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб.

Як передає NNS про це він сказав в ефірі програми Фейгін LIVE.

За оцінкою Арестовича, росіян мобілізуватимуть у три хвилі. Перша хвиля мобілізації розпочалася 21 вересня, коли президент рф володимир путін виступив із відповідним зверненням до народу. Третя хвиля стартує в середині листопада і має закінчитися у 20-х числах того ж місяця.

Гребти вас будуть безперервно до 1 грудня. Щодня,звернувся Олексій Арестович до росіян.

Я так розумію, вас набиратимуть тричі по 300 тисяч. Усього – близько мільйона. За деякими даними, можливо більше. Із чим я вас і вітаю. Мільйон – це багато навіть для росії, заявив Арестович.

Він також нагадав, що путін підписав укази про посилення кримінального покарання за відмову від участі у війні. Також російський президент посилив покарання за невиконання оборонного замовлення.

На думку Арестовича, це свідчить лише про те, що військово-промисловий комплекс росії не справляється і не справлятиметься, раз посилюють відповідальність.

Крім того, у рф звільнили з посади заступника міністра оборони Дмитра Булгакова.

За словами Арестовича, всі ці радикальні заходи на третій день мобілізації свідчать лише про те, що у рф є гострі негаразди у військовій сфері.

Фейгін запитав, чи має Україна що протиставити рф в плані особового складу.

У нас 1 млн під рушницею по всій країні, – відповів Арестович, сказавши, що Україна перебуває у невигідному географічному положенні, оскільки армія рф оточує 5/6 території. – Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Усе це треба боронити. Тому ми ведемо оборону в невигідний спосіб: ми маємо бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це ж означає, що якщо бракуватиме – і ми мобілізуємося. Ще раз. Звісно, є [резерв для мобілізації]. У нас 5,5 млн,відповів Арестович.

За його словами, ідеться про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники, за потреби, можуть збільшити оборонну допомогу, щоб забезпечити цих мобілізованих.

Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо якщо що. Та й захід допоможе. Якщо нам бракуватиме, ми мобілізуємося ще раз,зазначив Арестович.

Він припускає, що можуть бути мобілізовані студенти.

Якщо в росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви кажете?сказав він у відповідь на запитання про перспективи для студентів, які навчаються за кордоном.– Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, народна війна йде. Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може виявитися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато, бо це питання фізичного виживання нації.

To Top