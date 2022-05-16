Пєсков розповів, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

Прессекретар Кремля дмитро пєсков заявив, що членство України в НАТО відрізняється від Фінляндії та Швеції тому, що Київ з Москвою нібито мають “територіальну суперечку”.

Пєскова цитує кремлівське видання “РИА Новости”, з посиланням на УП передає NNS.

“У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту.