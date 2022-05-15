НАТО повинно надати Україні наступальне озброєння нового зразка

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликає надати Збройним силам України наступальне озброєння нового зразка.

Трасс зазначила, що країни НАТО мають знчно збільшити військову підтримку Україні.

Про це пише The Guardian, передає NNS.

“Путін має зіткнутися з поразкою в Україні, Росію треба стримати, і подібна агресія ніколи не має повторюватися. Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне озброєння НАТО”, наголосила глава МЗС Британії.

За її словами, Україна відчуває крайню необхідність у новій артилерії та підготовці українських захисників до використання сучасного озброєння.

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