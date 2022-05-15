В росії заявили, що не будуть капітулювати у війні з Україною

росія не збирається капітулювати у війні проти України, а планує «виконати усі поставлені завдання».

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC, передає NNS.

«Ми твердо і ясно говоримо і однозначно в цьому впевнені, принаймні російські дипломати, які працюють тут, такої капітуляції не буде, ніколи не буде. Ми твердо впевнені, що всі завдання, які поставив верховний головнокомандувач перед нашими збройними силами вони будуть повністю виконані», заявив посол росії в США Анатолій Антонов.

При цьому Антонов в традиційній для росіян манері спробував в черговий раз залякати США якимись неназваними «непередбачуваними наслідками».

Він ще раз підкреслив, що росія нібито не говорить про застосування ядерної зброї першою, а всі розмови про можливість застосування кремлем ядерної зброї нібито нагнітаються з боку США.

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