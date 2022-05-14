Росіяни відводять війська, ймовірно, вони вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через контрнаступи Збройних сил України та обмежені можливості для підкріплень.

Про це свідчить аналіз американського Інституту вивчення війни (ISW) від 13 травня, з посиланням на Громадське передає NNS.

«Російські підрозділи загалом не намагалися втриматися під натиском контратак українських сил протягом останніх кількох днів, за деякими винятками», ідеться у висновках інституту.

Зазначається, що москва зосереджена на проведенні впорядкованого відведення і пріоритетному поверненні росіян додому.

Як вважають експерти, Україна виграла битву за Харків.

«Українські війська перешкодили російським солдатам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх із міста, як це було під Києвом», зазначили фахівці.

Також експерти пишуть, що українські війська, ймовірно, спробують перекрити наземні комунікації росії з Ізюмом. При цьому бійці ЗСУ зірвали спробу росії перетнути річку Сіверський Донець для оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, завдавши значних втрат російській армії.

За даними ISW, основними зусиллями окупантів, як і раніше, залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі та з півдня. Також російські війська відновили наступальні дії на Слов’янськ, але 13 травня не змогли просунутися.

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