РФ нездатна досягти цілей в Україні – Міноборони Великобританії

РФ «змогла нав’язати» своє керівництво тільки у Херсоні. Це свідчить про те, що РФ не здатна досягти цілей в Україні

Нав’язана Росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що проситиме Росію включити Херсонську область до складу РФ. Центральною частиною початкового плану вторгнення Росії було використання підтасованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в Twitter. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Той факт, що Росії вдалося нав’язати проросійське місцеве керівництво тільки в Херсоні, підкреслює нездатність російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що якщо Росія проведе в Херсоні референдум про приєднання, вона майже напевно буде маніпулювати його результатами, щоб показати явну більшість за вихід зі складу України.

“Жителі Херсонської області, швидше за все, продовжать демонструвати свою незгоду з російською окупацією”, – підсумували у відомстві.

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