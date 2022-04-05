Міноборони розглядає всі можливі сценарії продовження війни

Вище військове керівництво України розглядає всі можливі сценарії продовження війни, розв’язаної росією

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання про те, чи готові ЗСУ до того, що на визволені території можуть повернутися загарбники. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Укрінформ.

«Війна триває, і на сьогодні ми розглядаємо всі можливі сценарії продовження цієї війни. Ми повинні всі розуміти, що ризик ракетних атак зберігається, ворог не полишає свої плани рухатися наступальним рухом, просуватися вглиб території», – заявила Маляр.

Вона зазначила, що на певних напрямках – Київська, Чернігівська області – спостерігається відведення російських військ, однак треба розуміти, що їх відводять для того, аби перегрупувати, посилити та знову кинути в бій.

«Ми готуємося до всіх сценаріїв, і ми продовжуємо воювати. У багатьох регіонах тривають запеклі бої. Ми обов’язково переможемо, але цей шлях довгий, і він потребує наших зусиль і терпіння», – наголосила Маляр.

5 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції заявив, що російські війська, за даними розвідки та спостереженнями, проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення підрозділів ресурсами для нового масштабного наступу на сході України, який може відбутися за кілька тижнів.

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