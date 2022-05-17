Пєсков “пророкує” мир після війни з “російським комфортом”

Прессекретар президента росії дмитро пєсков “пророкує”, що нинішня “криза” закінчиться миром, де “голос росії чутимуть, і де їй буде комфортно існувати”.

Про це він заявив, виступаючи на марафоні російського товариства “Знання”, цитує російський “Інтерфакс“, передає NNS.

“Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах”, сказав пєсков.

Пєсков також охарактеризував ситуацію, в якій опинилася росія (з розв’язаною проти України повномасштабною війною – ред.) як “ідеальний шторм і момент істини”, і висловив упевненість, що політика глави держави в цих умовах користується підтримкою населення.

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