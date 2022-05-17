Переговори між Україною і рф призупинені, а «російська перемога» лише наростатиме – Подоляк

Переговори між Україною і рф призупинені. Про це заявив в ефірі телемарафону радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає NNS, посилаючись на НВ.

Подоляк розповів, що переговори були призупинені, оскільки після стамбульського комюніке не було якогось суттєвого просування.

«Але будь-яка війна все одно завершуватиметься за столом переговорів і модеруватиме цей процес, як мені здається, пан Зеленський», — зазначив Подоляк.

Раніше у МЗС Росії заявили, що переговорів з Україною немає, бо Київ фактично вийшов із переговорного процесу.

«Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично із переговорного процесу. У жодному вигляді (вони не йдуть — ред.)», — наводить РИА Новости слова заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка.

Росія та Україна після початку повномасштабної війни провели серію переговорів. Після кількох зустрічей на території Білорусі переговори перейшли у дистанційний формат. А потім була зустріч у Стамбулі.

Спочатку Кремль висував ультимативні вимоги Києву, зокрема щодо демілітаризації та денацифікації, які російський диктатор Володимир Путін оголосив метою загарбницької війни Росії проти України. Згодом позиція країни-агресора на переговорах пом’якшилася.

Щодо перемог, якими хизуються пропагандисти у РФ, Михайло Подоляк заявив, що російська влада настільки впевнена у своїй перемозі, що їх не хвилює майже 30 тисяч вбитих росіян на території України. Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

“Без сумніву, “російська перемога”, яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто Песков має визначитися з дефініцією слова “перемога” ціною 30 тисяч мертвих росіян”, – написав він.

Нагадаємо, втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 27,9 тис. осіб, 1235 танків, 201 літака та сотень одиниць іншої військової техніки.