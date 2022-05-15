Переселенці розповіли, в чому Європа відстає від України

Переселенці, які були змушені поїхати через війну, стикаються з тим, що багато в чому Європа поступається Україні – це і висока комуналка, сумнівний сервіс, бюрократична тяганина.

«Оглядач» розпитав українців, які переїхали до західних країн, чим європейська дійсність їх розчарувала і навіть видалася відсталою порівняно з рідною Україною, передає NNS.

Медицина

Ще одне “болісне” місце – медицина. Українці скаржаться, що терапевти виписують парацетамол від усіх хвороб та діють виключно за методикою, не враховуючи особливості здоров’я людини.

“Якщо не вмираєш – чекатимеш зустрічі з лікарем кілька тижнів, а то й місяць”, розповіла одеситка Олена, яка зупинилася в Австрії.

Особливо великі проблеми виникають у біженців, які мають хронічні захворювання. Багато з них потребують постійного прийому препаратів – проте щоб отримати їх у Європі, потрібно пройти повне обстеження та довести свій діагноз. Щоб отримати рецепт людям навіть доводиться вдаватися до незаконних методів.

“У моєї мами проблеми зі “щитовидкою” – кілька разів на рік вона проходить в Україні обстеження. Вона на постійній основі вже багато років приймає таблетки L-тироксин. Це життєво важливо. У Чехії ж їх без рецепта купити неможливо. А сам рецепт видається тільки на 1 упаковку. На щастя, спочатку наш знайомий, який тут живе, допоміг роздобути рецепт”, розповіла Наталя, яка через війну переїхала до Праги.

Догляд і краса

В Україні звикли до високої якості послуг у сфері краси. Як виявилося, у Європі навіть високий цінник послуги не гарантує її гарного виконання.

“Велика проблема зі стерилізацією інструментів для манікюру. Якщо у Києві більшість майстрів мають спеціальну сухожарову шафу, то тут таких немає ні в кого. Обробка є, звичайно, але за допомогою антисептиків. Навіть велика рідкість кулькові стерилізатори, які в Україні вже давно не використовують. Тому до майстрів манікюру ходити страшно”, розповідає Ольга, яка з Києва перебралася до Португалії.

Олена з Одеси наголошує, що в Австрії до місцевих перукарів можна йти на свій страх та ризик. Зазвичай, каже вона, навіть самі європейці шукають українських майстрів, бо знають – їхній рівень на голову вищий.

Мода на заході – інша, наголошує українка Дарія. За її словами, б’юті-бізнес у Німеччині не особливо популярний – стежать за собою лише заможні європейки.

“Тому й ціни на послуги дуже високі. А якість при цьому погана, тому що конкуренції особливо немає. Наприклад, манікюр у Німеччині коштує 50 євро, фарбування волосся 150 євро вдома, без виведення кольору”, говорить вона.

Діджиталізація

Її у європейських країнах практично немає. Оформлення однієї довідки може зайняти кілька тижнів, а про існування електронних сервісів держпослуг, на кшталт української Дії, більшість навіть не чула.

“Коли я показую їм “Дію”, вони взагалі не розуміють, що це таке. Ми в банку показували додатки Привату та Монобанку – вони були шоковані. У них навіть не можна з картки на картку миттєво переказ зробити. Банки мають додатки, але ними практично не користуються. Єдине – можна платити за комуналку через них”, нарікає українка, яка живе в Португалії. “В Україні ти можеш відкрити банківський рахунок, не виходячи з дому. А в Італії потрібно ходити в банки і показувати купу документів. А в деяких країнах навіть не можна просто так купити сім-картку без документа про те, що ти легально перебуваєш у державі”, підтвердила Анна.

Комунальні тарифи та оренда

Після початку війни у Європі сильно зросли комунальні тарифи. І якщо з цінами на газ та електрику все зрозуміло, то ось вартість домашнього інтернету наших громадян просто шокує.

“Якщо вдома я платила 200 гривень на місяць, то в Італії дротовий інтернет коштує 40 євро”, розповіла харків’янка Анна.

Аналогічна ситуація і в Португалії – там мінімальний пакет інтернету коштує близько 45 євро.

Анна зараз перебуває на Сардинії. Місячна вартість квартири, де вона мешкає, становить 300 євро. Ще 200 євро – це комуналка. І це без опалення – його тут зовсім немає.

“У Португалії дуже мало будинків із загальним газопостачанням. Тут купують балони, які підключаються до газової колонки – їх використовують для готування та підігріву води. Але не для опалення. Батарей фактично немає”, розповіла Ольга.

Ціна одного балона зараз 35 євро. Для сім’ї із чотирьох осіб цього вистачає на три тижні – за умови економного використання.

“Якщо не шкодувати, то вистачить, думаю, тижнів на два”, додає жінка.

Через війну та наплив біженців сильно зросли й ціни на житло. У Лісабоні знайти квартиру менше ніж за тисячу євро – нереально. Але навіть за наявності цих грошей не факт, що орендодавець вас вибере.

“Окрім того, що піднялася вартість, то ще й дуже жорсткі контракти. Орендодавці укладають контракт щонайменше на пів року, а в основному – на рік. І це ще не гарантія: кандидати беруть участь у тендері. Наприклад, спочатку в оголошенні ціна була 700 євро, тут з’являються ще охочі, і вони починають торгуватися і піднімати вартість оренди. І ще тут неодмінно необхідно заплатити депозит. Багато хто зараз платить одразу на рік уперед”, уточнила Тетяна.

Безпека та освіта

“В Іспанії дуже часто крадуть, вибивають шибки в машинах. Нам відразу сказали, що машину можна залишати тільки на платних парковках. Ми не послухалися і залишили на безкоштовній – на ранок виявили вибите скло”, розповіла киянка Катерина.

Ще одна проблема для українців – час роботи магазинів. Наприклад, в Італії багато хто закривається на сієсту і не працює у вихідні.

“Магазини відкриті з 8-9 ранку до першої години дня, після цього вони закриваються на перерву і відкриваються близько 16:30-17:00. Тобто, плануючи свій день, потрібно це враховувати. Плюс усе закрито в неділю, відкриті тільки великі торгові центри, але не в усіх містах вони є. З аптеками те саме. Є тільки автомати, в яких можна придбати кілька видів таблеток, сироп від кашлю та памперси”, розповіла Анна.

А Олена, яка перебуває в Австрії, була здивована місцевими дитсадками. За словами жінки, дітей узагалі не готують до школи – вихователі просто доглядають дитину, поки батьки на роботі.

“В Україні мій син уже проходив хорошу підготовку до першого класу. Тут же він просто малює, вирізає з паперу, як йому хочеться. Загалом шкільна програма дуже легка, навіть елементарна. Українські навчальні заклади сильніші у цьому плані”.

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