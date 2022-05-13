Українці, які отримали захист у Німеччині, мають дозвіл на роботу без обмежень. Скільки заробляють наші співвітчизники без знання мови.

Мінімальна зарплата в Німеччині встановлена на рівні 9,82 євро нетто за годину праці. З 1 липня цей показник ще більш зросте і становитиме 10,45 євро, з 1 жовтня – 12 євро за годину під час 8-годинного робочого дня.

Про це інформує germany4ukraine.de, пише Сьогодні, передає NNS.

Однак в деяких галузях зарплати будуть вищі за ці норми. Стосується це, приміром, доглядальників за немічними або домогосподарок.

Що стосується українських біженців без знання мови, то, наприклад, на сайті jobaidukraine.com їм пропонують переважно такі вакансії:

фотограф на весілля;

пакувальник шоколадних батончиків на виробництво;

прибирання в готелях або миття посуди в ресторані (можна заробити 1571 євро на місяць);

догляд за людьми похилого віку (за це платять 2200 євро та надають місце проживання. Однак тут є умова – наявність середньої медичної освіти. А для медсестер, зазначимо, на відміну для лікарів, не потрібен спеціальний дозвіл, щоб влаштуватися за своєю професією в Німеччині).

Загалом, з мінімальним знанням мови зарплата для медсестри коливається в межах 3500 євро.

Українці у Німеччині. Де шукати роботу?

Самостійно пошукати вакансії можна на сайтах:

Absolventa.de;

Jobeinstieg.de;

Berufsstart.de;

Staufenbiel.de;

Praktikum.info.

Втім, українським біженцям найперше варто звернутися за допомогою в Федеральне агентство з працевлаштування.

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