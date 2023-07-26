Німецькі військові розкритикували українську армію – подробиці

Німецькі військові розкритикували українську армію. У Бундесвері заявили, що український командний склад нібито приймає “неправильні і небезпечні рішення”.

Секретний документ Бундесверу, присвячений діям Сил оборони України під час контрнаступу, містить критичні оцінки щодо застосування українськими військовими опанованих на Заході методів ведення війни.

Про це у вівторок, 25 липня, пише німецький таблоїд Bild, який ознайомився з цим секретним документом Збройних сил Німеччини, повідомляє НСН з посиланням на “Європейську правду”.

Серед головних недоліків ЗСУ німецькі військові називають розділення бойових підрозділів, через що “не проглядається спільне ведення бою”.

Як зазначається в документі, це “не лише збільшує небезпеку дружнього вогню”, тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й “у напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги”.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході, на ізольовані від решти військ групи з 10-30 солдатів, “ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення”, вважають у Бундесвері.

Крім того, німецькі військові критично висловилися щодо навчання вже досвідчених, із бойовим досвідом, українських військовослужбовців. Які, за їхніми словами, “гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть у ній участь” – на відміну від недосвідчених і ще ненавчених солдатів.

“Українські військові, які навчалися в Німеччині, особливо молоді курсанти, добре розуміли принципи роботи вогню та руху. Однак після повернення в Україну вони зіткнуться з проблемою того, що ними командують офіцери, які не дотримуються західних процедур”, вважають у Бундесвері.

У документі йдеться також про те, що командний склад ЗСУ демонструє “іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень”.

Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, вважають у Німеччині.

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