Контрнаступ може зайти у глухий кут – в WSJ вказали на причини

Український контрнаступ може зайти в глухий кут через відсутність достатньої кількості зброї і підготовки військових.

Про це пише The Wall Street Journal, передає НСН.

Як пише видання, перед початком українського контрнаступу західні військові знали, що Київ не має достатньої підготовки і озброєння – від снарядів до бойових літаків – для витіснення російських військ. Однак вони сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть.

“Але цього не сталося. Глибокі й смертоносні мінні поля, розгалужені укріплення і російська військово-повітряна міць значною мірою заблокували суттєве просування українських військ. Натомість кампанія ризикує зайти в глухий кут, що може призвести до загибелі людей і техніки без суттєвої зміни імпульсу”, йдеться в публікації.

Оскільки ймовірність будь-якого широкомасштабного прориву українців цього року зменшується, для Вашингтона і його союзників виникає тривожна перспектива більш тривалої війни, яка вимагатиме величезних нових вливань сучасних озброєнь і більшої підготовки, щоб дати Києву шанс на перемогу.

Видання зазначає, що перед нинішнім президентом США Джо Байденом, який іде на вибори 2024 року, стоїть складне завдання: збалансувати допомогу Києву з вимогами своєї виборчої кампанії.

Нерішучість США дедалі більше контрастує зі зміною поглядів у Європі, де за останні місяці все більше лідерів схиляються до думки, що Україна повинна перемогти в конфлікті, а Росія – програти, щоб забезпечити безпеку континенту.

Однак Європа не має достатніх ресурсів для того, щоб забезпечити українцям перемогу. На думку західних дипломатів, європейські лідери також навряд чи значно посилять підтримку Києва, якщо відчуватимуть подальше ослаблення такої підтримки Вашингтоном, зазначає видання.

Водночас, за даними української та західної розвідки, російські військові мають низький моральний дух через виснаження, погане постачання і міжусобиці серед російських лідерів.

“Росія, схоже, не в змозі перехопити ініціативу і атакувати українські позиції, але її сили залишаються достатньо потужними, щоб утримувати сотні кілометрів укріплень і велику кількість літаків, які тримають київські війська на відстані”, йдеться в публікації.

Видання нагадує також, що жодна західна армія не намагалася б прорвати встановлену оборону ворога без контролю над небом.

Нестача в Україні засобів протиповітряної оборони і зенітної зброї дозволила Росії домінувати в небі на більшій частині фронту.

Незважаючи на те, що українські льотчики нарешті отримали зелене світло від Вашингтона на початок навчання пілотуванню винищувачів F-16, необхідного дозволу на постачання цих літаків до ЗСУ адміністрація США поки що так і не дала.

Створення необхідної бази для їх експлуатації займе місяці, і, на думку аналітиків, українські F-16 за сприятливого збігу обставин з’являться в небі не раніше наступного року.

Якщо ж Україна отримає винищувачі F-16, їхній вплив на бойові дії залежатиме від багатьох факторів, включаючи кількість поставлених літаків, складність їхнього бортового обладнання та системи озброєння, якими вони будуть оснащені. Включення сучасних винищувачів у плани ведення бойових дій також є надзвичайно складним завданням, що вимагає іншого рівня синхронізації українських операцій, пише видання.

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