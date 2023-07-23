У Росії цинічно виправдовують обстріли Одеси і в усьому звинувачують Україну

Обстріли Одеси: Росія активно намагається звинуватити у своїх злочинах Україну – нібито в Одесі готували “теракти проти РФ”, а ще в усьому винна українська ППО.

У Міноборони РФ цинічно заявили, що вночі завдали удари “високоточною” зброєю нібито по об’єктах, де “готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцям їх виготовлення в районі Одеси”, передає НСН.

Також там традиційно додали, що на об’єктах “перебували іноземні найманці” і ніби “усі сплановані до удару цілі знищені”.

“Планування ударів високоточною зброєю по об’єктах військової та терористичної інфраструктури київського режиму здійснюється на основі ретельно перевіреної та підтвердженої кількома каналами інформації, свідомо виключаючи ураження цивільних об’єктів, де перебуває мирне населення, а також об’єктів культурної та історичної спадщини”, заявили в російському міністерстві.

При цьому російські військові стверджують, що найбільш ймовірною причиною руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору є робота української ППО.

Також після нічної атаки окупантів на Одесу, активізувалися російські пропагандисти і почали писати в мережі, що в усьому винна українська ППО. Про це пише Телеграф.

Топ-пропагандистка Росії Ольга Скабєєва, яка неодноразово відрізнялася своїми висловлюваннями про війну в Україні, опублікована в Telegram-каналі пост, в якому чітко заявила, що нібито ЗСУ “запустили ракету ППО по Спасо-Преображенському собору в Одесі й видають її за російську”.

Водночас в ефірі програми на всю країну вона відкрито каже: “Ми із задоволенням дивимося на удари по Одесі”.

У деяких випадках росіяни намагаються писати від імені українців, але, звичайно, таку клоунаду користувачі мережі одразу ж розкусили.

Обстріли Одеси вночі 23 липня

Російські окупанти останній тиждень майже щоночі масовано обстрілюють Одесу після того, як оголосили, що виходять із зернової угоди.

Цієї ночі місто було атаковане п’ятьма типами ракет, всього ворог випустив 19 ракет. Половину було збито. При цьому під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у своєму каналі в ТГ показав, як тепер виглядає центр Одеси та зазначив, що російські загарбники нещадно знищують це місто, не шкодуючи ні мирних громадян, ні історичних будівель.

“Так тепер виглядає історичний центр Одеси. У цих кадрах і справжнє ставлення росіян до мешканців Одеси, і до історії, яку вони на словах вимагають пам’ятати і поважати”, написав він під відео.

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