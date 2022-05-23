На Путіна був замах – керівник ГУР Буданов

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну на президента рф путіна був замах.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Українській правді, передає NNS.

“На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно два місяці тому було”, сказав Буданов.

Водночас він уточнив, що інформація про цей замах не мала широкого розголосу, проте “це мало місце”.

Нагадаємо, в березні ГУР Міноборони повідомило, що російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна від влади. Як варіанти розглядались отруєння і раптова хвороба.

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