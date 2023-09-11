Біблійні записи свідчать, що Ісус Христос зцілив сліпого біля купальні Сілоам понад 2000 років тому.

Під час археологічних розкопок виявлено знамените місце, де, як кажуть, Ісус Христос зцілив сліпого. Купіль Сілоам була знайдена після того, як більше 2000 років була покрита пустелею.

Місце в Єрусалимі, яке вперше було побудовано у VIII столітті до нашої ери за правління царя Єзекії, було знайдено завдяки спільним зусиллям Управління старожитностей Ізраїлю, Управління національних парків Ізраїлю та Фонду міста Давида, пише Express, передає НСН.

Силоамський ставок, площа якого на піку досягала понад 5 тисяч квадратних метрів, давав Місту Давида проточну воду. Його відкриття має важливе значення для послідовників християнства.

“Триваючі розкопки в Місті Давида – історичному місці біблійного Єрусалиму-особливо Силоамської купелі і Дороги паломництва, служать одним із найбільших підтверджень цієї спадщини і тисячолітніх зв’язків євреїв і християн з Єрусалимом. Не просто як питання віри, але і як факт”, сказав Зєєв Оренштейн, директор з міжнародних справ Фонду “Місто Давида”.

Згідно з уривком із Євангелія від Іоанна, у цій купелі Ісус повернув зір сліпому.

“Не існує півмилі, яка б значила більше для більшої кількості людей, які підтверджують біблійну спадщину Єрусалиму не просто як питання віри, а й насправді”, заявив Оренштейн.

“І, очевидно, живучи в той час, коли так багато біблійної спадщини ставиться під сумнів, – мати можливість розкопати всю цю історичну спадщину та старовину, яка показує, що, будь то євреї чи християни, ви можете побачити це, ви можете доторкнутися до нього, ви могли б пройти по ньому, тому що насправді наша спадщина в Єрусалимі налічує тисячі років, і це не просто питання віри, а факт, розкопаний тут, у Місті Давида”, додав він.

Поки неясно, чи буде Силоамський басейн відкритий для публіки.

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