Іран підняв червоний “прапор помсти”. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що це означає.

У священному іранському місті Кум напередодні над мечеттю Джамкаран підняли так званий прапор помсти, що фактично може означати оголошення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Іран вчора підняв над мечеттю червоний стяг, а це може означати початок війни, – сказав він.

За його словами, таким чином усі тоталітарні режими, такі як в РФ та Ірані, відвертають увагу населення веденням бойових дій.

Саудівська Аравія, Ізраїль, США готуються реагувати на такі дії. Не до кінця зрозуміло, яким чином Іран буде на ті всі фронти воювати і допомагати Росії. Тому будемо сподіватися, що і ці події, можливо, для України відіграватимуться позитивно, зауважив Ігнат.

Він зокрема мав на увазі постачання іранських балістичних ракет, проти яких, на жаль, немає ефективних засобів знищення.

Це балістика, тобто вони летять фактично з космосу. Бойова частина відділяється і летить з величезною швидкістю вниз. Збивати їх фактично нереально. Тому найкращий спосіб – це знищити їх там, звідки запускають, додав Юрій Ігнат.

Зазначимо, востаннє червоний “прапор помсти” в Ірані підіймали перед ударом по американських базах в Іраку після ліквідації США командувача спецпідрозділу Аль-Кудс корпусу вартових ісламської революції генерал-лейтенанта Касема Сулеймані у січні 2020 року.

Про відповідні приготування раніше повідомило видання The Wall Street Journal. За його даними, розвідка Саудівської Аравії дізналися про те, що Іран готує на неї атаку.

У відповідь на це США заявили, що готові стати на захист свого партнера.

Приводом для атаки може бути висвітлення масових антиурядових протестів в Ірані супутниковими каналами новин Саудівської Аравії.

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