Росія може вдарити по Україні іранськими ракетами. Коли це може статися, повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, росія може застосувати іранські балістичні ракети вже в листопаді. Про це очільник розвідки сказав в інтерв’ю для The War Zone, передає NNS.

За його словами, у листопаді російські окупанти використають іранські ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar SRBM для терористичних ударів по території України, що створює серйозну загрозу, оскільки вони більш точні, аніж російські.

“Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях”, – пояснив Буданов.

У таких умовах Україна повинна розраховувати на ефективну роботу протиповітряної оборони й допомогу міжнародних партнерів, які пообіцяли постачати системи ППО для захисту країни від терористичних ракетних обстрілів російських окупантів.

Варто зауважити, що іранські балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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