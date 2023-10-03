Імена 80-х повертаються у моду, батьки все частіше називають своїх дітей іменами, які були популярні 40 років тому.

Мода на імена, як і мода на одяг, з часом повертається. Батьки намагаються обрати своїй дитині ім’я, яке нині не є досить розповсюдженим. Тож у моду повертаються так звані старі імена, котрі зараз можуть здаватися рідкістю.

BabyCentre опублікував останній список 100 найпопулярніших дитячих імен року, які були розповсюджені у 80-х, повідомляє НСН з посиланням на Mirror.

Наприклад, ім’я Джон потрапило до топ-100, посівши 92 місце серед хлопчиків як абсолютно нове у 2023 році.

Сара також увійшло до 100 найкращих серед дівчат як нове, посівши 58 місце в списку.

Серед інших ретро-імен, представлених у чартах, були Девід, Джеймс, Себастьян, Марія та Пенелопа.

За словами експертів, ім’я Іван походить від єврейського Йоханан і означає “Бог милостивий”. Цього року це ім’я може знову стати популярним.

Окрім ретро-імен, серед найпопулярніших дитячих імен у 2023 році спостерігалася низка інших великих тенденцій, включаючи імена з кіно та телебачення.

Молоді батьки також називали дівчаток Верба – це ім’я зайняло 14 місце, а Хейзел опинилася на 72-му місці у топ-100 ретро-імен.

Знову стає популярним ім’я Гері, воно наразі вважається трендовим, поряд із такими іменами, як Джеймс, Девід, Джек і Сара.

Ім’я Гарі для хлопчиків також з’явилося в списку 100 найпопулярніших імен разом із Отісом, Калебом, Теодором, Альбі та Елоді.

Популярні імена в Україні

У першому півріччі 2023 року при державній реєстрації народження дівчат найчастіше називали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.

А найпопулярнішими іменами серед хлопчиків стали: Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

Раніше ми писали про те, як в давнину називали хлопчиків: 80 найпопулярніших українських імен.

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