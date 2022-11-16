Якого типу ракета могла вдарити по Польщі 15 листопада – ЗМІ

Польський журналіст Матеуш Ляховський з’ясував, якого типу ракета могла вдарити по Польщі 15 листопада.

Журналіст, поспілкувавшись з кількома військовими експертами, зробив припущення, що ракетою, яка вчора атакувала Пшеводів, могла бути російська крилата Х-101.

Про це пише Polsat News, передає NNS.

Кореспондент розповів, що один його співрозмовник – незалежний експерт, який не має стосунку ні до України, ні до Польщі, а інший – представник нашого Міноборони. Такі висновки вони обоє зробили, коли оглянули фото уламків ракети, які публікують ЗМІ.

До того ж РФ під час свого ракетного терору проти України неодноразово використовувала ракети такого типу. Це сталося й під час вчорашнього обстрілу.

Також журналіст наголосив, що в межах 15 км від Пшеводова на території України є об’єкти, які Росія могла обрати цілями удару.

“Наразі на місці продожує роботу експертна група польських військових. Вони, безперечно, визначать, який саме тип ракети це був та яка країна запустила її”, зазначив Ляховський.

Нагадаємо, 15 листопада територію Польщі якраз під час масованого ракетного обстрілу по Україні також було атаковано. МЗС країни підтвердило, що у місті Пшеводов пролунало два вибухи, а згодом стало відомо про загибель двох людей. Наразі інцидент розслідується. Тим часом Москва традиційно відкидає свою причетність до цієї трагедії.

Офіційна Варшава тим часом активувала 4 статтю НАТО, скликавши членів Альянсу для проведення подальших консультацій. Засідання відбудеться сьогодні. Також Польща підвищила боєготовність своїх військ та викликала російського посла в МЗС.

Джерело: Polsat News