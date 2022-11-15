ЗМІ повідомляють, що у Польщі впали дві ракети. Пізніше розвідка США підтвердила ракетний удар РФ по Польщі.

Одночасно з цим повідомленням стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає NNS.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому у Томашуві Любельському. На ферму, relb попередньо впали ракети, прибула армія і прокуратура. Ракети впали неподалік від кордону з Україною, пише Visegrad.

В той же час Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в’їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей.

Як повідомляють видання Bloomberg та AP, розвідка США підтвердила ракетний удар РФ по Польщі.

Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Ситуація критична: все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні 15 листопада (фото, відео)