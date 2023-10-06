Допомога від США Білий дім вже не наполягає на наданні Україні $24 млрд

Допомога від США: адміністрація президента Джо Байдена більше не наполягає на наданні Україні $24 млрд. Цю суму спочатку хотіли включити в угоду про короткострокове державне фінансування.

Про це пише The Washington Post з посиланням на коментар одного із високопоставлених чиновників Білого дому після відставки спікера Палати представників США Кевіна Маккарті та проблем з ухваленням пакета фінансування на 2024 рік, передає НСН з посиланням на Дзеркало тижня.

Як повідомляє The Washington Post, у Білому домі зараз розглядають два варіанти. Перший — наполягати на більшому пакеті допомоги для України до кінця 2024 року. Другий — просувати менший короткостроковий пакет допомоги, який має більше шансів на ухвалення в Конгресі.

Багато прихильників України хочуть, щоб Білий дім негайно домагався максимально можливого пакету допомоги.

«Мета має полягати в тому, щоб надати достатню військову допомогу, щоб охопити весь 2024 рік», — сказав Курт Волкер, який був спеціальним представником Держдепартаменту з питань України при президенті Дональді Трампі . «Двадцяти чотирьох мільярдів просто недостатньо, щоб покрити наступний рік, і жодна зі сторін не зацікавлена в тому, щоб нарощувати додаткові голоси під час виборчої кампанії».

Але пакет такого розміру зустріне значний спротив з боку консервативного блоку законодавців, якому вдалося вилучити допомогу Україні з нещодавнього законопроекту про тимчасове фінансування.

«Буде надзвичайно важко проштовхнути через Палату представників великий пакет допомоги», — сказав Ден Колдуелл, віце-президент Центру оновлення Америки, консервативної групи, яка виступає проти додаткового фінансування для України. «Кожного, хто висловлював занепокоєння щодо нагляду за допомогою або корупцією в Україні, звинувачували в тому, що він апологет Путіна, тому є відчуття, що прихильники допомоги не завжди були чесними».

Цього тижня Білий дім розпочав багатосторонню роботу, щоб заспокоїти союзників у Києві та Європі щодо України. Ще до усунення Маккарті Байден скликав телефонну розмову з лідерами Канади, Японії та європейських країн, під час якої він «підтвердив зобов’язання Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», згідно з резюме Білого дому.

Станом на понеділок Міністерство оборони мало повноваження Конгресу переказати Україні американську військову зброю та боєприпаси на суму 5,4 мільярда доларів США, що є останнім траншем допомоги США у сфері безпеки, що становить понад 43 мільярди доларів США з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Пентагон зобов’язався продовжувати надавати зброю за потреби, зосередившись останнім часом на протиповітряній обороні, розмінуванні та артилерійських боєприпасах.

Тим часом українці попереджають своїх партнерів, що вони навряд чи завдадуть Росії нокаутуючий удар найближчим часом.

«Ця війна може тривати дуже довго», — заявила в інтерв’ю міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт. «Це також було посланням від українців… Вони закликали нас бути реалістами. Тому ми повинні бути до цього готові».

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