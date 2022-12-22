Чи вдасться росії серйозно наростити чисельність армії – оцінка ISW

У росії оголосили про наміри збільшити чисельність армії. Чи вдасться агресору реалізувати цей план під час війни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW пише, що у своїй промові міністр оборони рф шойгу публічно представив серію змін російської оборонної політики, щоб значно збільшити чисельність російської армії. шойгу запропонував росії відновити московський і ленінградський військові округи, сформувати новий армійський корпус і 17 нових маневрових дивізій.

шойгу запропонував рф сформувати новий армійський корпус в Карелії, дві нові десантно-штурмові дивізії, три нові мотострілецькі дивізії в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, а також розширити сім наявних бригад Північного флоту та Західного, Центрального і Східного військових округів до семи нових мотострілецьких дивізій при розширенні п’яти наявних морських піхотних бригад у п’ять морських піхотних дивізій. шойгу також запропонував рф сформувати п’ять артилерійських дивізій для підтримки військових округів.

В ISW вказують, що опісля він запропонував збільшити чисельність армії. Глава Міноборони поінформував про нарощення кількості ЗС рф до 1,5 мільйона солдатів, у тому числі 695 тисяч контрактників.

“Проте, дуже малоймовірно, що кремль сформує такі великі сили в терміни, які мають відношення до війни росії в Україні. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої заявляли ще у 2020 році”, переконані фахівці.

Аналітики підкреслили, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення потужностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Чистий навчальний потенціал росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, частково через те, що кремль використав навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні, чим значно ослабив їх можливості.

Також зазначається, що рф залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих сил і, можливо, військовослужбовців за контрактом і строковиків, що вказує на обмеження потенціалу російської підготовки. Адже російський офіцерський корпус був потрощений під час цієї війни.

“Пропозиції шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти мілблогерів, які звинуватили Кремль у несерйозному веденні війни. Він також встановлює інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань або суттєвого нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі”, додають в ISW.

Джерело

Новий наступ росії – в ISW назвали ознаки його підготовки