Чи путін це взагалі? Глава ГУР Буданов натякнув, що до Ірану літав двійник путіна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов натякнув, що до Ірану літав двійник путіна.

Про це він розповів в ефірі спільного телемарафону у п’ятницю, 22 липня, де прокоментував нещодавнє відео, на якому російський президент володимир путін помітно шкутильгав, виходячи із літака в Ірані передає NNS.

Коментуючи цей інцидент, керівник української розвідки вирішив не давати пряму та чітку відповідь. Натомість “залишив інтригу”, вказавши на дії путіна.

“Я прямо не відповім на це запитання (про стан путіна – ред.), лише натякну. Подивіться, будь ласка, момент виходу умовного путіна з літака. Чи путін це взагалі?”, коротко відповів Буданов.

Зауважимо, що російський диктатор володимир путін нещодавно був з візитом в Ірані, і коли він виходив з літака, помітно кульгав.

Як видно на відео, спускаючись трапом, путін помітно шкутильгав, а коли треба було зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдав, що так і треба. Водночас його охорона впоралася зі сходами цілком успішно і не робила подібних дурних рухів.

Питання про здоров’я путіна піднімалося вже неодноразово. Американські ЗМІ з посиланням на своїх чиновників писали, що у квітні він пройшов курс лікування від раку на пізній стадії.

Саме в Ірані президент Туреччини Ердоган змусив путіна чекати його перед камерами. Ці декілька хвилин путін провів, постійно хитаючись, перебираючи руками та бормочучи собі щось під ніс.

Так Ердоган відімстив йому за попередню зустріч, коли довелося чекати турецькому лідеру. Загалом же запізнення для путіна – звична річ. Однак цього разу дісталося саме йому.

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