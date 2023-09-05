Є будівельна фарба, що може замінити обігрівач та кондиціонер

Фарба яку чекав весь світ. Будівельна фарба здатна відбивати до 80% середнього інфрачервоного світла від Сонця, що може зменшити зростаючу залежність від кондиціонерів та обігрівачів. Заощадження на опалені майже до 40 відсотків.

Про це НСН передає з посиланням на ScienceAlert.

Американські науковці зі Стенфордського університету розробили нову кольорову фарбу, яка може заощадити енергію, необхідну для обігріву, вентиляції чи охолодження житлового будинку, тим самим скоротити шкідливі викиди в атмосферу.

Зазвичай будівлі в США споживають близько 40% енергії в країні, і значна частина цього витрачається саме на опалення, вентиляцію та кондиціонування повітря.

Нова фарба здатна відбивати до 80% середнього інфрачервоного світла від Сонця, що може зменшити зростаючу залежність від кондиціонерів та обігрівачів. В той час, коли звичайні фарби для стін відображають удесятеро менше інфрачервоного світла.

За словами вчених, фарба забезпечує цілорічне енергозбереження, яке можна використовувати в різних кліматичних умовах.

Поверхні будівель поглинають світло середнього інфрачервоного діапазону у вигляді тепла. При використанні на зовнішній стороні будівлі фарба не пропускає тепло. Окрім того, всередині приміщення вона допоможе зберегти тепло.

У штучних умовах нова будівельна фарба зменшила кількість енергії, необхідної для охолодження закритого простору, майже на 21%. А у штучно холодних умовах кількість енергії для обігріву зменшилася на 36%.

Зазначається, що попередні енергоефективні фарби були або білими, або сріблястими. Нова розробка має широку колірну гаму, а саме білий, синій, червоний, жовтий, зелений, оранжевий, фіолетовий і темно-сірий кольори.

Нова фарба має два шари, що послідовно наносяться. Перший – це світловідбивний нижній шар, що містить часточки сріблястого алюмінію. Другий прозорий верхній шар, що містить кольорові неорганічні наночастинки. Ще один плюс те, що обидва ці шари є водовідштовхувальними та працюють у вологому та гарячому середовищі.

Зазначається, що науковці продовжують удосконалювати свою технологію та сподівається комерціалізувати фарбу в майбутньому.

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