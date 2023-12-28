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Атака російських хакерів на користувачів з України і Польщі – подробиці від Держспецзв’язку

Журналіст
Атака російських хакерів на користувачів з України і Польщі – подробиці від Держспецзв’язку9

Чергова атака російських хакерів на користувачів з України і Польщі. Цього разу зловмисники скористались електронними листами з посиланнями на “документи”.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Україна виявила факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на “документи”, відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

“За сукупністю тактик, технік, процедур та інструментарію активність асоційовано з діяльністю угрупування APT28”, повідомили в службі.

За даними Держспецзв’язку, зловмисний задум передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі.

В Держспецзв’язку повідомили, що було зафіксовано розповсюдженян листів з темою “Запит СБУ” та вкладенням у вигляді архіву “Документи.zip”, що містить захищений паролем та розділений на 3 частини RAR-архів “Запит.rar”.

В останньому знаходиться виконуваний файл “Запит.exe”. У випадку відкриття такого архіву та запуску виконуваних файлів ЕОМ може бути уражена програмою RemcosRAT.

Атака російських хакерів на користувачів з України і Польщі – подробиці від Держспецзв’язку

Хакери угрупування АРТ28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), яке низка дослідників пов’язує зі спецслужбами рф, часто спрямовують свої зусилля проти України:

у вересні 2023 року CERT-UA виявила кібератаку АРТ28, яка була спрямована проти одного з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України.

  • у липні 2023 року CERT-UA виявила кібератаку АРТ28, спрямовану на викрадення даних українців для входу в поштові сервіси;
  • у червні завдяки співпраці з Recorded Future виявили шпигунську кампанію проти українських організацій;
  • а у квітні кіберзловмисники намагалися атакувати держоргани України фейковими «оновленнями операційної системи».

Читайте ще: Нова інформаційна атака проти українців: деталі пояснили в ГУР

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