Росія готується до затяжної війни, переходить на воєнні рейки – ГУР

Росія готується до затяжної війни і тривалих боїв, переходить на воєнні рейки. Про це повідомляє українська розвідка, передає НСН.

Росія намагається посилити потенціал збройних сил та створити умови для проведення операцій, що були невдало реалізовані окупаційними військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Країна-агресор нарощує угрупування сил та готується до довготривалої війни, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Зазначається, що проведені путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу рф свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан.

Також розвідники вважають, що нещодавнє призначення начальника генерального штабу зс рф Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать про військові невдачі країни-агресора, а також про те, що вона готується продовжувати широкомасштабну та тривалу війну.

Росія готується до тривалих боїв

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