Пригожин вийшов на зв’язок вперше після заколоту 24 червня і прокоментував події (відео)

Терорист Пригожин вийшов на зв’язок вперше після заколоту 24 червня і прокоментував події. Відповідний аудіозапис він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі сьогодні, передає НСН.

Зі слів терориста, все те, що сталося 23-24 червня, було лише демонстрацією протесту ПВК “Вагнер”, а не спробою повалення влади в Росії, тому невдалим заколотом це називати не можна. А мета, за великим рахунком, досягнута.

«Коли перший штурмовий загін підійшов до Москви, стало очевидно, що проллється багато крові, тому ми вважали, що демонстрація того, що ми хотіли зробити, є достатньою», – сказав Пригожин

Пригожин вийшов на зв’язок вперше після заколоту: головні заяви

Нижче – основні тезиси промови глави ПВК «Вагнер» від 26 червня

ПВК «Вагнер» у результаті інтриг мала припинити існування 1 липня. Метою походу було – не допустити знищення ПВК «Вагнер» та притягнути до відповідальності тих осіб, які припустилися маси помилок у ході так званої ‘СВО’.

Нікого з бійців ПВК «Вагнер» не примушували брати участь, усі знали, чим це закінчиться. Хто хотів, той міг відмовитися і підписати контракт з МО. Але таких було не багато.

Ми шкодуємо, що змушені були завдавати ударів по авіації ВКС РФ, але вони били по нам.

Ми не дійшли 200 км до Москви. Зупинилися у той момент, коли перший штурмовий загін вже розгорнув свою артилерію на підходах до столиці.

На зупинку маршу вплинуло два фактори: перший – ми не хотіли пролити російську кров. Другий – ми йшли для демонстрації протесту, а не для повалення влади в країні.

Лукашенко простяг руку і запропонував знайти рішення для продовження роботи ПВК «Вагнер».

Рівно за добу ми пройшли 700 кілометрів. Якби російська армія була такою ж підготовленою, як наші бійці, то «СВО» могла б завершитися за один день.

Тим часом ЗМІ пишуть про те, що у білоруських Осиповичах будують табори для бійців ПВК «Вагнер». Площа одного – 24 тисячі кв. м. Він розрахований на 8 тисяч найманців.

Повна промова Пригожина – у відео в нашому Телеграм-каналі нижче.

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