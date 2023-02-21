Промова Байдена у Польщі 21 лютого: що сказав американський президент

У вівторок президент США Джо Байден перебуває з візитом у Варшаві. Тут він зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою та виступив із промовою, а завтра зустрінеться з лідерами “Бухарестської дев’ятки”. Промова Байдена у Польщі 21 лютого стосувалася війни в Україні, стосунків Росії і НАТО, світової демократії тощо, передає НСН.

“Демократія є, була і буде назавжди” – Байден

Американський президент Джо Байден у Варшаві заявив, що російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав жорстоку війну в Україні, уже втратив свої сили.

“Путін втратив свою силу, а українці будуть далі воювати за свою землю. Демократія є, була і буде назавжди. Тому ми говоримо про мир. Це те, що я вчора хотів передати українцям. І президент Зеленський сказав, що наша боротьба сьогодні означатиме те, як житимуть наші діти та онукі”, – сказав очільник Америки

Промова Байдена у Польщі 21 лютого – лідер США звернувся до росіян

Американський лідер звернувся до росіян і наголосив, що, попри заяви Путіна, США не збираються руйнувати чи атакувати Росію.

“Я хочу звернутися до громадян Росії. Сполучені Штати Америки не збираються руйнувати Росію, ми не збираємось атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами, вони ніколи не були ворогами. Це трагедія”, – наголосив Байден

Він підкреслив, що рішення почати цю війну ухвалив сам Путін. Він може її і зупинити шляхом виведення своїх військ з України.

“Президент Путін обрав війну, і це його вибір — як довго триватиме ця війна. Він може зупинити війну. Якщо Росія припинить цей напад і вийде з України – це буде кінець війни, якщо Україна припинить протистояти ворогові – це буде кінець України”, – заявив Байден і додав, що в будь-якому випадку Україна зможе постояти за себе

Росія і НАТО

Напад на одну з країн НАТО – це напад на увесь Північноатлантичний альянс. Повномасштабне вторгнення в будь-яку країну, яка входить в склад НАТО – це напад на увесь Північноатлантичний альянс.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві 21 лютого.

“В Росії це знають: наступ проти однієї з країн НАТО – це напад на всі території НАТО. Протягом останнього року США створили коаліцію зі своїми партнерами для протистояння Росії. І це боротьба не проти чогось, це боротьба за щось – за те, що ми хочемо побудувати, що ми хочемо покращити, побудувати мир. Це наша відповідальність. Рішення які ми робимо щодо миру протягом наступних п’яти років будуть впливати на наступни 10 років. Треба робити вибір між хаосом та стабільністю”, – наголосив Джо Байден

Промова Байдена у Польщі 21 лютого – основні тези

Підтримка України не припиниться ні на мить. Росія ніколи не переможе Україну;

Учора я заявив Зеленському, що ми будемо стояти за демократичні цінності, щоб нас не чекало;

Путін помилився, коли вторгся в Україну, український народ виявився дуже сміливим та сильним;

НАТО зберегло свою єдність як ніколи;

Країни Заходу скоротили залежність від російських енергоресурсів;

США та Європа не прагнуть знищення Росії;

США не збираються захоплювати Росію;

Диктатор, котрий прагне відродити свою імперію, ніколи не пересилить любов до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії;

Нам не потрібна російська нафта. Демократія тримається і розвивається;

Наша підтримка ніколи не стане меншою. путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю!;

Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою росії;

Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територію синьо-жовтий прапор;

Більше 50 країн надають Україні військову допомогу, аби вона могла протистояти росії;

Хоробрі жителі Білорусі прямо зараз пручаються проти диктатури, Молдова хоче до Європи і не хоче потрапити під вплив РФ;

Апетитам автократів не можна потурати. Їм можна лише говорити ‘ні’. Ні, ти не отримаєш свободи. Ні, ти не забереш мою країну. Груба сила ніколи не зламає духу свободи. Україна ніколи не стане переможним полем для РФ;

Російські військові та найманці скоїли військові злочини, ґвалтували жінок, бомбардували житлові будинки, крали українських дітей. Ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів.

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