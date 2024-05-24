Президент Чехії госпіталізований після аварії, яка сталася під час їзди на мотобайку.

Про це повдіомляють чеські ЗМІ, передають Новини України – НСН.

Президент Чехії Петр Павел отримав травму під час їзди на мотоциклі у четвер увечері. Ушкодження не загрожують життю, але деякий час лідеру країни доведеться провести у Центральному військовому шпиталі.

Як пише місцеве видання Novinek із посиланням на поліцію, аварія сталася не на дорозі, а на закритій спортивній трасі. Її обставини невідомі.

Прессекретар Центрального військового госпіталю підтвердив, що там було надано допомогу президенту країни, який отримав травму на мотоциклі. Він залишається під наглядом лікарів.

Президент Чехії любить поганяти на байку

Петр Павел, нагадує видання, відомий своєю пристрастю до мотоциклів. Але у серпні минулого року ЗМІ помітили його на дорозі без шолома. Президент визнав порушення правил дорожнього руху та вибачився за це. Крім того, він заявив, що у якості штрафу пожертвує гроші на допомогу мотоциклістам, які травмувалися з чужої вини.

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