Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист (ЗМІ)

Помер Вахтанг Кікабідзе – легендарний грузинський артист. Про це повідомляють ЗМІ Грузії, зокрема Mtavari arxi, передає НСН.

У неділю, 15 січня, на 84 році життя помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе, який підтримував Україну у боротьбі з російською агресією. Відомо, що він мав рак мозку, але причину смерті поки що не називали.

“Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років”, – йдеться у повідомленні видання.

Кікабідзе народився 1938 року в Тбілісі. У 1966 році прийшов в ансамбль «Орера» (ударні інструменти, вокал). Того ж 1966 року дебютував у кіно у фільмі «Зустріч у горах», а за рік знявся у фільмі Георгія Данелія «Не горюй!».

Кікабідзе грав у відомих радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських. Також він мав звання заслуженого артиста України.

Після вторгнення росії в Грузію у 2008 році Кікабідзе відмовився від російських нагород і більше ніколи не їздив до росії. Після початку війни 2014 року він активно підтримував Україну, приїжджав на гастролі.

Помер Вахтанг Кікабідзе – вірний друг України

У 2015 році Кікабідзе давав сольник у Києві, він присвятив виступ пам’яті Небесної сотні, а в 2019 році давав концерти в містах підконтрольного Україні Донбасу. Також з 2020 року Кікабідзе був депутатом грузинського парламенту.

Кікабідзе разом з іншими відомими грузинськими діячами культури та політики, включаючи четвертого президента Грузії Георгія Марбелашвілі, підтримали Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, записавши відповідне відео.

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