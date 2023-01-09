Грузія відмовилася повернути Україні ЗРК «Бук», передані їй у 2008 році. Про це написав у колонці для «Європейської правди» тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, передає НСН.

Київ просив Тбілісі повернути передані йому у 2008 році комплекси «Бук», але грузинська влада відмовила.

Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, – зазначив Касьянов.

Запит Києва до Тбілісі міг бути пов’язаний із постачанням Україні ракет RIM-7 Sea Sparrow, які можна інтегрувати до систем радянського зразка.

RIM-7 Sea Sparrow — американська керована ракета класу «корабель-повітря» з напівактивною головкою радіолокації самонаведення.

Про те, що ЗСУ здатні інтегрувати RIM-7 Sea Sparrow до систем радянського зразка, заявив представник Пентагону Пет Райдер.

Ці ракети розробили на початку 1960-х років на базі ракети класу «повітря-повітря» AIM-7 Sparrow, яку прийняли на озброєння в 1976 році. Це корабельна зенітна ракета малої дальності, що використовується для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.

Зазначимо, що після війни росіян в Грузії заступник начальника Генштабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що радянські зенітно-ракетні комплекси «Тор» і «Бук», придбані Грузією в України, були відповідальними за збиття російських літаків під час війни.

Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з рф, — написав у колонці Касьянов.

Наприкінці грудня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України, та сказав, що йому “неприємні” останні заяви Києва.

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