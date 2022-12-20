Міжнародний суд у Гаазі не визнав Росію винною у війні проти Грузії в 2008 році

Міжнародний суд у Гаазі не визнав РФ винною у розв’язанні війни в Грузії, передає НСН.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не визнав Росію винною у війні в Грузії 2008 року. Натомість провину поклали на трьох високопосадовців із самопроголошеної Південної Осетії та російського генерал-майора В’ячеслава Борисова. Проросійська влада Грузії це скандальне рішення привітала, а от незалежні експерти – ні.

Це підтвердив прокурор МКС Карім Хан, який виступав обвинувачем у справі. Він звернув увагу на те, що офіційний Тбілісі подав позов проти РФ до Гаазького суду ще а 2008 році. Після цього, 8 років поспіль, МКС проводив попереднє розслідування. Лише 6 років тому управління Хана почало вивчати матеріали у справ.

В результаті суд дійшов висновку, що винними є чотири особи:

Михайло Міндзаєв, який у 2005-2008 роках був міністром внутрішніх справ самопроголошеної Республіки Південна Осетія;

Гамлет Гучмазов, який у 2008 р. був начальником СІЗО МВС Південної Осетії;

Давид Санакоєв, 2008 р. — уповноважений президента Південної Осетії з питань прав людини. Також був кандидатом у президенти, а зараз є депутатом;

генерал-майор ЗС РФ В’ячеслав Борисов, учасник бойових дій в Афганістані та Чечні. З 2002 року був заступником командувача ПДВ із повітряно-десантної підготовки. Помер у листопаді 2021 року.

За словами керівництва суда в Гаазі, саме ці люди є відповідальними за незаконне позбавлення волі, катування і нелюдське поводження, приниження людської гідності, захоплення заручників і незаконне переміщення цивільних осіб під час російсько-грузинської війни.

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