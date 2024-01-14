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Помер публіцист Лев Рубінштейн: що він говорив про війну в Україні

Журналіст
Помер публіцист Лев Рубінштейн

На 77 році життя помер публіцист Лев Рубінштейн. Тиждень тому його збив автомобіль.

Про це пише сайт «РБК»

Після чого відомого публіциста госпіталізували до лікарні. Там йому зробили операцію і ввели у лікувальний сон. Але вранці 14 січня дочка Лева Рубінштейн повідомили про його смерті.

«Мій тато, Лев Рубінштейн, помер сьогодні», написала вона.

Лев Рубінштейн народився 19 лютого 1947 року у Москві. У 1971 році закінчив філологічний факультет Московського державного заочного педагогічного інституту.

Його твори публікуються на Заході з 1979 року, перші публікації на батьківщині з’явилися на початку 1990-х. З 1995 року працював у періодичних виданнях, у тому числі газеті “Комерсант”, журналах “Підсумки”, “Політбюро” та “Тижневому журналі”.

Помер публіцист Лев Рубінштейн

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Як літератор випустив такі книги як:  «Домашнє музикування», «Погоня за капелюхом та інші тексти», «Знаки уваги», «Цілий рік. Мій календар» та «Чотири тексти з Великої картотеки»

Лев Рубінштейн відомий своєю опозиційною діяльністю. Разом з іншими діячами культури підписував листи проти війни у ​​Чечні, підтримки ЛНР та ДНР та проведення спецоперації.  А після повномасштабного вторгнення росії в Україну не стимував свою критику на адресу Кремля

«Що значить захищати батьківщину на території іншої держави? Ось що це в принципі означає логічно? Нічого. А щодо того, «якби не ми зараз, то через два дні американці», то я це чую з дитинства. Те саме говорили, коли вторглися в Чехословаччину. Це я пам’ятаю, 1968 рік», казав письменник

Він  займав антивоєнну позицію і вважав війну найжахливішим явищем та робив акцент на тому, що це руйнує майбутнє покоління.

«Будь-яка війна жахлива не тільки тим, що її дуже легко почати та дуже важко зупинити. Вона жахлива не тільки тим, що на ній гинуть люди та руйнуються міста. У війні руйнуються і спотворюються душі людей. І наслідки війни згубні іноді навіть і для наступних поколінь», говорив Рубінштейн.

 

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