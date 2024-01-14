Помер публіцист Лев Рубінштейн: що він говорив про війну в Україні

На 77 році життя помер публіцист Лев Рубінштейн. Тиждень тому його збив автомобіль.

Про це пише сайт «РБК»

Після чого відомого публіциста госпіталізували до лікарні. Там йому зробили операцію і ввели у лікувальний сон. Але вранці 14 січня дочка Лева Рубінштейн повідомили про його смерті.

«Мій тато, Лев Рубінштейн, помер сьогодні», написала вона.

Лев Рубінштейн народився 19 лютого 1947 року у Москві. У 1971 році закінчив філологічний факультет Московського державного заочного педагогічного інституту.

Його твори публікуються на Заході з 1979 року, перші публікації на батьківщині з’явилися на початку 1990-х. З 1995 року працював у періодичних виданнях, у тому числі газеті “Комерсант”, журналах “Підсумки”, “Політбюро” та “Тижневому журналі”.

Помер публіцист Лев Рубінштейн

Як літератор випустив такі книги як: «Домашнє музикування», «Погоня за капелюхом та інші тексти», «Знаки уваги», «Цілий рік. Мій календар» та «Чотири тексти з Великої картотеки»

Лев Рубінштейн відомий своєю опозиційною діяльністю. Разом з іншими діячами культури підписував листи проти війни у ​​Чечні, підтримки ЛНР та ДНР та проведення спецоперації. А після повномасштабного вторгнення росії в Україну не стимував свою критику на адресу Кремля

«Що значить захищати батьківщину на території іншої держави? Ось що це в принципі означає логічно? Нічого. А щодо того, «якби не ми зараз, то через два дні американці», то я це чую з дитинства. Те саме говорили, коли вторглися в Чехословаччину. Це я пам’ятаю, 1968 рік», казав письменник

Він займав антивоєнну позицію і вважав війну найжахливішим явищем та робив акцент на тому, що це руйнує майбутнє покоління.