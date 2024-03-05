Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох командувачів армії рф. Про це йдеться у повідомленні МКС, передає НСН.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом рф Віктора Соколова.

Палата попереднього провадження визнала достатніми підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. У цей час відбулася кампанія рф щодо атак на електростанції та підстанції в Україні.

Генерал-лейтенант Збройних сил росії Сергій Кобилаш на момент злочину був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил рф.

А адмірал Віктор Соколов був командувачем Чорноморським флотом рф.

У рішенні суду зазначається, що вони несуть відповідальність за воєнні злочини у вигляді нападу на цивільні об’єкти та заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів. Їм також закидають злочин проти людяності.

МКС зазначив, що «є розумні підстави вважати», що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

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