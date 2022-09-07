За яких умов громадянам РФ можуть обмежити в’їзд до ЄС. А ще не визнаватимуть паспорти, що буди видані на окупованих територіях України.

Європейська комісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму для всіх росіян. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “24 канал”. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми пропонуємо повністю призупинити дію Угоди ЄС про спрощення візового режиму та не визнавати російські паспорти, видані в окупованих українських регіонах. Спрощення візового режиму – це ознака довіри, яку повністю зруйнувала загарбницька війна Росії», написала фон дер Ляєн.

Відповідне рішення може набрати чинності вже з 12 вересня. Росіяни можуть зіткнуться з дорогим і складним процесом отримання віз. А саме:

візовий збір не за 35 євро, а за 80;

документи розглядатимуть довше. Якщо раніше це становило 10 – 15 днів, то тепер може бути до 45 днів;.

Якщо росіяни захочуть отримати багаторазові шенгенські візи, то отримають жорсткі правила при видачі.

Нагадаємо, спрощений візовий режим між РФ та ЄС діє з 2007 року. Для російських чиновників це припинили 25 лютого 2022 року.

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