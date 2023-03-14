Які документи не можна відправляти за кордон: список

Стало відомо, які документи не можна відправляти за кордон, передає НСН.

Які документи не можна відправляти за кордон

Дозволи на право носіння зброї;

Трудові книжки;

Військовий квиток;

Посвідчення особи.

Які ще документи заборонено пересилати за кордон, дивіться за посилання. У випадку виявлення заборонених речей поштовий оператор повертає пакет відправнику або ж його вилучають.

Які документи можна відправляти в інші країни світу

Як повідомили в Мінреінтеграції, дозволено пересилати:

Внутрішній паспорт громадянина України; Паспорт для виїзду за кордон; Посвідчення особи щодо повернення в Україну.

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