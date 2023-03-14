Які документи не можна відправляти за кордон: список

Стало відомо, які документи не можна відправляти за кордон, передає НСН.
Які документи не можна відправляти за кордон
- Дозволи на право носіння зброї;
- Трудові книжки;
- Військовий квиток;
- Посвідчення особи.
Які ще документи заборонено пересилати за кордон, дивіться за посилання. У випадку виявлення заборонених речей поштовий оператор повертає пакет відправнику або ж його вилучають.
Які документи можна відправляти в інші країни світу
Як повідомили в Мінреінтеграції, дозволено пересилати:
- Внутрішній паспорт громадянина України;
- Паспорт для виїзду за кордон;
- Посвідчення особи щодо повернення в Україну.
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