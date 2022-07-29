У Румунії відреагували на “мапу України”, яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв. На ній Україна зображена в межах Київської області, а решту територій нібито “поділять” між собою країни-сусіди.

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на публікацію заступника глави Радбезу РФ Дмитром Медведєвим “мапи”, на якій Україна зображена в межах Київської області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“МЗС категорично відкидає підхід заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував у соціальній мережі мапу, що химерно відносить територію України до Румунії та інших сусідніх з Україною держав. У МЗС вважають, що подібні настрої є частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які тривалий час використовувалися РФ та які посилилися після початку незаконної та нелегітимної агресивної війни проти України”, йдеться у заяві.

Подібні “пропозиції” та “аналізи”, спрямовані на хаотичне перекроювання кордонів та на заохочення порушення міжнародного права, є “абсолютно безуспішними спробами виправдати власну поведінку з непокори заснованому на правилах міжнародному порядку”, – вважають у румунському зовнішньополітичному відомстві.

27 липня Медведєв опублікував у своєму Telegram “мапу”, на якій Вінниця та Чернівці зображені як територія Румунії, західні області – територія Польщі, а решта, крім Київської, – Росії. Водночас Медведєв стверджує, що таке “майбутнє” нібито пророкують Україні “західні аналітики”.

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