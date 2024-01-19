[rtrs-affiliate id="101759" title="Оцінка читачів"]

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Німеччина

У Німеччині спростили правила отримання громадянства: що відомо

Журналіст
У Німеччині спростили правила отримання громадянства: що відомо

19 січня у Німеччині спростили правила отримання громадянства. Новий закон ухвалив Бундестаг.

Про це пише DW, передає НСН.

Відтепер для одержання паспорта не обов’язково проживати в країні 8 років. Згідно з новим законом, можна отримати німецький паспорт після п’яти років проживання в Німеччині або після трьох років. Але за умови успішної інтеграції, до якої включаються знання німецької мови, участь у волонтерській роботі, професійні досягнення та кваліфікації.

У Німеччині спростили правила отримання громадянства

69 news big v1705681280

Новим законом вводиться можливість множинного громадянства. Закон також визначає нові умови для отримання громадянства дітьми іноземців, народжених в Німеччині.

Ухвалений закон призначений для привертання кваліфікованих кадрів з числа іноземців.

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×