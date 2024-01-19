У Німеччині спростили правила отримання громадянства: що відомо

19 січня у Німеччині спростили правила отримання громадянства. Новий закон ухвалив Бундестаг.
Відтепер для одержання паспорта не обов’язково проживати в країні 8 років. Згідно з новим законом, можна отримати німецький паспорт після п’яти років проживання в Німеччині або після трьох років. Але за умови успішної інтеграції, до якої включаються знання німецької мови, участь у волонтерській роботі, професійні досягнення та кваліфікації.
У Німеччині спростили правила отримання громадянства
Новим законом вводиться можливість множинного громадянства. Закон також визначає нові умови для отримання громадянства дітьми іноземців, народжених в Німеччині.
Ухвалений закон призначений для привертання кваліфікованих кадрів з числа іноземців.
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