У Німеччині спростили правила отримання громадянства: що відомо

19 січня у Німеччині спростили правила отримання громадянства. Новий закон ухвалив Бундестаг.

Про це пише DW, передає НСН.

Відтепер для одержання паспорта не обов’язково проживати в країні 8 років. Згідно з новим законом, можна отримати німецький паспорт після п’яти років проживання в Німеччині або після трьох років. Але за умови успішної інтеграції, до якої включаються знання німецької мови, участь у волонтерській роботі, професійні досягнення та кваліфікації.

У Німеччині спростили правила отримання громадянства

Новим законом вводиться можливість множинного громадянства. Закон також визначає нові умови для отримання громадянства дітьми іноземців, народжених в Німеччині.

Ухвалений закон призначений для привертання кваліфікованих кадрів з числа іноземців.