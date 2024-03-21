Львів’янка Оксана Линів презентує у Дрездені оперу російською мовою. Її поставлять у 2025 році в Німеччині.

Про це повідомляє Саксонська державна опера Дрездена.

Оксана Линів – почесна громадянка міста Броди.

На сайті театру Оксана Линів є у списку артистів, які будуть ставити оперу російського композитора Чайковського наступного року. «Євгеній Онєгін» презентуватимуть російською мовою з німецькими та англійськими субтитрами.

Автор опери Петро Чайковський називав себе патріотом Росії, «русским в полнейшем смысле этого слова», закоханим у її «великорусские части».

Львів’янка Оксана Линів презентує у Дрездені оперу російською мовою

Як відомо, Чайковський був співцем російської імперії, монархістом, долучився до створення ідеології, яку зараз називають «русским миром». Композитор писав на замовлення влади, а деякі твори (як-от увертюра “1812 рік”, в якій використана мелодія “Боже, царя храни”) можна назвати ідеологічними та навіть пропагандистськими.

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