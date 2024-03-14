Гурт «Океан Ельзи» вперше в історії випустить пісню англійською мовою. Про це розповів його засновник Святослав Вакарчук в Інстаграм.

«Нам треба зробити так, щоб голос України продовжував звучати сильно і натхненно. Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії “Океан Ельзи” збирається випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі та зосереджені», – сказав музикант

Новий укранїський альбом музикантів вийде до 30-річчя гурту восени.

«Ми будемо працювати над тим, аби і музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали в світі», додали в «Океан Ельзи»

Гурт «Океан Ельзи» випустить пісню англійською мовою

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Музиканти обіцяють, що працювати над тим, аби і музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали в світі.

Ще новини України: «Ми потребуємо коштів та снаряди»: гурт «Антитіла» наголосив на недоречності участі у Євробаченні