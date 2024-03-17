У вбивстві українки в Німеччині підозрюють подружню пару з Росії. Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це пише сайт «Експерт», передає НСН.

Напередодні поліція затримала двох громадян рф за підозрою у вбивстві 27-річної українки Маргарити Разаз. У них знаходилася викрадена дочка загиблої українки.

В цій справі затримано 43-річну жінку та 44-річного чоловіка – обидва громадяни РФ. У них знайшли дочку загиблої Мію, якій виповнилося лише п’ять тижнів. Суд обрав запобіжний захід для затриманих росіян у вигляді утримання під вартою. Вони є головними підозрюваними у цій справі.

У вбивстві українки в Німеччині підозрюють подружню пару з Росії

Маргарита Разаз приїхала з матір’ю та новонародженою донькою до німецького Мангейму зі Словаччини. Вони жили у місцевому притулку для біженців.

Востаннє всіх трьох востаннє бачили у місцевому ресторані. Вони зустрічалися з невідомою жінкою, яка обіцяла їм сприяти отриманню німецьких документів для біженців.

Невідомо, чи ця жінка є тією, яка була затримана правоохоронцями. Як версія розглядається подвійне вбивство з метою викрадення немовляти. Тіло Маргарити Разаз було знайдено в сусідньому з Мангеймом місті Гокккенгайм на греблі річки Рейн.

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