У Німеччині політична та економічна криза: країну чекають дострокові вибори

У Німеччині політична криза – тут розпалася керівна коаліція на чолі з Шольцом. І все це на фоні безпрецедентної кризи економічної. Чого очікувати Україні?

«Новини України – НСН» розповідають, що про все це відомо.

У Німеччині політична криза

Отже, у Німеччині розпалася керівна коаліція, що складається із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та «Союзу-90»/«Зелених».

Канцлер ФРН Олаф Шольц винесе 15 січня на голосування в бундестазі питання довіри до його уряду, щоб отримати можливість провести в березні дострокові вибори.

Про це Шольц заявив на пресконференції увечері 6 листопада.

За словами канцлера, він погоджується з віцеканцлером Робертом Хабеком у тому, що Німеччині потрібна швидка ясність у питанні майбутнього політичного курсу.

За кілька тижнів, що залишаються до Різдва, Шольц має намір винести на голосування в Бундестазі всі законопроєкти, які вимагають швидкого ухвалення, зокрема щодо екстреної підтримки промисловості, а також заходів щодо стабілізації пенсій.

Раніше Шольц через гострі розбіжності оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою ВДП.

Сам Лінднер звинуватив Шольца в розвалі коаліції. Він наголосив на готовності вільних демократів взяти на себе відповідальність за долю Німеччини в іншому уряді після нових виборів.

Нещодавно Крістіан Лінднер викликав новий виток суперечок у керівній коаліції, представивши програмний документ своєї партії з економічної політики.

У ньому лідер ВДП закликав до «економічного повороту з частково фундаментальним переглядом ключових політичних рішень» – шляхом зниження податків для компаній, послаблення кліматичних вимог та скорочення субсидій і соціальних допомог.

У коаліції різко розкритикували ініціативу Лінднера. Сам голова Мінфіну говорив про необачність: документ, який викликав суперечки, нібито навіть не призначався для широкого загалу.

Проте дискусія йде повним ходом – зокрема, до проведення дострокових виборів все голосніше закликає опозиція.

У разі збереження уряду Шольца при владі вибори би відбулися лише 28 вересня 2025 року.

Шольц сказав про звільнення Лінднера:

«Я почуваюся зобов’язаним піти на цей крок, щоб запобігти шкоді країні. Нам потрібен ефективний уряд, який має силу ухвалювати необхідні рішення для нашої країни. Занадто часто міністр Лінднер блокував нерелевантні закони, занадто часто він використовував недалеку партійну політичну тактику, занадто часто він підривав мою довіру»

За словами канцлера, Лінднер виступав за зниження податків для тих, хто одержує високі доходи, і водночас скорочення пенсій для всіх пенсіонерів.

«Це непристойно, це несправедливо», – сказав канцлер

Він заявив також про намір найближчим часом зустрітися з лідером опозиції Фрідріхом Мерцем (ХДС).

Чому це може бути вигідно Україні?

Такий перебіг подій може бути цілком вигідним для України, тому що, як відомо, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц обіцяє надати Україні Taurus і дозволити бити ними по росії. Але це буде зроблено за однієї умови, казав Мерц, – спочатку він звернеться до путіна.

Економічна криза в Німеччині

Німеччина, найбільша економіка Європи, зіткнулася з безпрецедентною кризою конкурентоспроможності. За даними Бундесбанку, чистий відтік капіталу з країни з 2010 року перевищив €650 млрд ($700 млрд), причому майже 40% цієї суми припадає на період після 2021 року, коли до влади прийшла коаліція канцлера Олафа Шольца.

Про це пише Bloomberg.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може прискорити цей процес, оскільки німецькі компанії змушені збільшувати інвестиції в американську економіку, щоб уникнути потенційних тарифів.

Німецькі промислові гіганти масово переносять свої ресурси за кордон. Серед них – хімічний концерн BASF SE, виробник автокомплектуючих ZF Friedrichshafen AG та виробник побутової техніки Miele & Cie. KG. Показовим є приклад Siemens AG, який з 2020 року інвестував €30 млрд, більшість з яких пішла на закордонні придбання та розширення. Найбільший внутрішній проект компанії склав лише €750 млн.

«У Німеччині фактично нічого не говорить на користь інвестування», – заявив Крістіан Кезер, глобальний керівник податкового відділу Siemens, під час парламентських слухань, посилаючись на низьке зростання та обтяжливе оподаткування

Експерти відзначають, що німецька бізнес-модель минулого зруйнована. Високі ціни на енергоносії, застарілі технології та надмірна бюрократія продовжують відлякувати як національних чемпіонів, так і іноземних інвесторів. Без кардинальних змін країна ризикує опинитися в затяжній стагнації та ще більше відстати від інших розвинених промислових економік.

«Економіка не працює. У нас спостерігається масовий відтік капіталу», – заявив Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу, який лідирує в опитуваннях громадської думки

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