Росія намагається знищити Starlink, – Ілон Маск

Ілон Маск заявив, що Росія намагається знищити Starlink. Відповідну заяву він зробив у своєму Twitter, передає NNS.

Окрім того, він заявив, що «на фронті зруйновані всі види звʼязку, працює тільки Starlink».

Big difference between peace comms vs warfront comms.

Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.

Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.

Even so, Starlink may still die.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022