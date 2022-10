Маск підтвердив, що не хоче фінансувати Starlink в Україні

Мільярдер Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Про це він написав у коментарях у Твітер, передає NNS.

Також він додав, що виконує «рекомендації» колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника «йти до біса».

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022