Маск підтвердив, що не хоче фінансувати Starlink в Україні

Мільярдер Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитися від фінансування послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Про це він написав у коментарях у Твітер, передає NNS.

«SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно», зауважив Маск.

Також він додав, що виконує «рекомендації» колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника «йти до біса».

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Раніше телеканал CNN повідомив, що минулого місяця SpaceX надіслала до Пентагону листа, в якому зазначає, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink. У листі також міститься прохання до Міноборони США взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні.

Нагадуємо, на початку жовтня Маск висловив думку, що результатом ескалації між росією й Україною може стати ядерна війна. Він запустив на своїй сторінці у Твітері опитування, де виклав власну формулу завершення війни, зокрема запропонував провести ще один «референдум» на тимчасово захоплених територіях України та забезпечити водою Крим.

У відповідь Президент Володимир Зеленський організував у Твітері своє опитування щодо того, «який Маск подобається більше»: той, що підтримує Україну чи той, що за росію.

Згодом мільярдер написав, що й надалі дуже сильно підтримує Україну, але «переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».

На початку цього тижня ресурс Vice опублікував статтю під заголовком: «Ілон Маск поговорив з путіним перед публікацією твіту з мирним планом для України». Матеріал ґрунтувався на словах засновника Eurasia Group Яна Бреммера, який стверджував, ніби мав розмову з Маском, і той сказав, що спілкувався з кремлівським лідером перед тим, як запропонувати свою «мирну формулу» для України. У цій розмові путін начебто переконував Маска, що готовий до переговорів з Україною за певних умов. Ці умови включали визнання Криму російським, постійний нейтральний статус України, а також визнання Києвом російської анексії чотирьох українських областей.

Однак після цього Маск заперечив факт спілкування з путіним на цю тему, зауваживши, що мав з ним розмову 18 місяців тому, і вона стосувалася теми космосу.