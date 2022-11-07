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Між Києвом і Кишиневом запустили потяг: розклад руху та вартість квитків

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Між Києвом і Кишиневом запустили потяг: розклад руху та вартість квитків

6 листопада між Києвом і Кишиневом запустили потяг. Він курсуватиме через день.

Залізничного сполучення між Києвом і Кишиневом не було 24 роки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «babel».
Поїзд складається з 7 вагонів та може перевозити 280 пасажирів. Тривалість подорожі в один бік становить близько 13 годин.

Між Києвом і Кишиневом запустили потяг: розклад руху та вартість квитків

Між Києвом і Кишиневом запустили потяг – розклад руху

Потяг № 351/352 курсуватиме через день. О 17:02 він відправлятиметься зі станції «Київ-Пасажирський», прибуватиме на станцію «Унгени» о 07:53, до столиці Молдови — о 10:38.

 

Вартість квитка:

  • Плацкарт – 1 700 гривень;
  • Купе — 2 300 гривень.

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