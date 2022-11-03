Укрзалізниця запускає сполучення з Куп’янськом: розклад та вартість проїзду

З 3 листопада Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим Куп’янськом. Сьогодні туди вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова, передає NNS.

«Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги доходить до поїзда, а остання миля від зупинкової платформи Осинове до Куп’янської — безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення підірваного залізничного мосту займає час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином досягають стабільності та надійності сполучення, — розповідає голова правління Укрзалізниці Олександр Камішин. — Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведеним до габариту) понад 70 км контактної мережі», розповіли в Укрзалізниці.

Прямий рейс №6605/6608 до зупинкового пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21, з прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду – 43 гривні.

До того ж двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

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