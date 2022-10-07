З деoкупованим містом Ізюм відновлюють залізничне сполучення: розклад потягів

З деoкупованим містом Ізюм у Харківській області відновлюють залізничне сполучення. Міністерство інфраструктури запускає два щоденних потяги.

Вони почнуть курсувати з 10 жовтня. Про це NNS дізнався з повідомлення Міністерства інфраструктури України.

приміський потяг № 6403/6404 сполучатиме Харків та Ізюм. Вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюма о 10:47. З Ізюма потяг вирушатиме о 17:02 та прибуватиме до Харкова о 20:48;

потяг № 6602/6603 сполучатиме Балаклію та Ізюм. Вирушатиме з Ізюма о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії потяг відправлятиметься о 15:08 і прибуватиме на станцію в Ізюм о 16:38.

Як розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків та залізничників. У короткі терміни було усунуто близько 25 пошкоджень колій, шпал, стрілочних переводів тощо. Зараз близько 100 залізничників та понад 10 одиниць спецтехніки відновлюють залізничну інфраструктуру у Харківській області.

Після запуску залізничного сполучення Ізюм та близькі до нього населені пункти зможуть швидше отримувати допомогу, а вимушені переселенці зможуть повернутись додому, щоб оглянути свої домівки.

За словами Олександра Кубракова, уряд також готується відновлювати залізничне сполучення з ключовим залізничним вузлом Харківщини — Куп’янськом, але для цього спершу треба отримати дозвіл від ЗСУ та піротехніків.

В Україні ввели єдиний електронний квиток для потягів і транспорту у Києві