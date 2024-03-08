Підтримувала війну росії в Україні: Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу

Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу. Вона підтримувала війну росії в Україні.

Про це повідомив прессекретар президента Рідас Ясюленіс. Пише сайт LRT передає НСН. Також він позбавив громадянства колишнього співробітника КДБ – бізнесмена Юрія Кудімова.

У лютому комісія з питань громадянства пропонувала президентові позбавити обох росіян литовського громадянства.

Литва позбавила громадянства балерину Ілзе Лієпу

Ідея такого рішення виникла після інтерв’ю Лієпи російським медіа. У ньому балерина засудила поведінку балтійських країн та підтримала війну Путіна проти України.

Згідно із законом Литви про громадянство, особа, яка отримала литовське громадянство, може бути позбавлена його, якщо її дії загрожують інтересам безпеки країни й у разі того, коли вона публічно підтримує державу, яка становить загрозу інтересам безпеки Литви чи іншим членам ЄС або їх союзникам.

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