Як українцю оформити довідку про інвалідність, перебуваючи за кордоном – розповіли у МОЗ

У МОЗ розповіли, як українцю оформити довідку про інвалідність, перебуваючи за кордоном, передає НСН.

«Під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, здійснюються екстериторіально та заочно», йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Як українцю оформити довідку про інвалідність, перебуваючи за кордоном

Якщо ви перебуваєте за кордоном, то вам потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному лікарю або лікарю-куратору на території України для оформлення форми 088/о «Направлення на МСЕК».

Потім пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи й встановлення інвалідності.

Якщо до цього часу ви не зможете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. При цьому експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування.

Термін дії довідки про інвалідність під час війни продовжується автоматично. Тож, якщо ви знаходитесь за межами України, довідка вважається дійсною на весь період дії воєнного стану і впродовж 6 місяців після його припинення. Так само подовжується ступінь втрати працездатності (у відсотках) та термін дії індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

Зверніть увагу, що довідку про інвалідність дитини, коли вона досягає 18-річного віку, можна також оновити й отримати вже «дорослу» довідку заочно, перебуваючи за кордоном. Це зробить ваш сімейний лікар або лікар-куратор в Україні.

При цьому дитина має пройти обстеження в тій країні, де ви знаходитесь. Потім їх результати й всі медичні документи, перекладені українською мовою, скеровуються в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на медико-соціальну експертну комісію для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.